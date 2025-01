Wahi will in Frankfurt Marmoush vergessen machen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Fußstapfen, die Omar Marmoush bei Eintracht Frankfurt hinterlassen hat, sind groß. Elye Wahi soll und will diese füllen. «Ich habe seine Saison verfolgt, was er Herausragendes gespielt hat. Ich wünsche ihm das Beste in England. Aber Omar ist Omar und ich bin Elye, ein anderer Spieler», sagte Wahi bei seiner ersten Pressekonferenz in Frankfurt/Main.