Kampf um die Krone

Wahl der «Deutschen Weinmajestät» beginnt - Auch Mann dabei

Die Weinkönigin gilt als wichtigste Botschafterin der Branche. Eine Jury bestimmt, wer ins Finale einzieht - und wer nach Hause fährt. Die spannende Frage: Könnte es erstmals einen Weinkönig geben?

Zehn Frauen und ein Mann treten in diesem Jahr an. Foto: Uwe Anspach/dpa
Zehn Frauen und ein Mann treten in diesem Jahr an.

Neustadt an der Weinstraße (dpa/lrs) - Zehn Frauen und ein Mann: Wer schafft es ins Finale der Wahl zur «Deutschen Weinmajestät»? Heute entscheidet sich in Neustadt an der Weinstraße, welche fünf der elf Kandidatinnen und Kandidaten in einer Woche bei der Endausscheidung antreten dürfen. Ab 15.00 Uhr stellt sich die Gruppe im Saalbau den Fragen einer rund 70-köpfigen Expertenjury.

Bei der Vorentscheidung geht es um Fachwissen rund um Weinbau, Kellerwirtschaft und Weinmarketing. Auch Auftreten und Persönlichkeit spielen eine Rolle. An den Start gehen elf Anbaugebiete von der Ahr bis nach Württemberg. Sachsen und Nahe entsenden diesmal keinen Vertreter.

Die fünf Finalisten kämpfen am 25. September in Neustadt um den traditionsreichen Titel, der zum 78. Mal vergeben wird. Dann wird geklärt, wer die Nachfolge von Amtsinhaberin Anna Zenz von der Mosel antritt. Gewinnt eine Frau, wird sie zur Weinkönigin, gewinnt der Mann, trägt er den Premierentitel Deutscher Weinkönig. Das Amt wirbt seit 1949 für die Branche.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Trotz männlicher Konkurrenz: Anna Zenz ist 77. Weinkönigin
Kandidatin aus Zwingenberg wird Prinzessin

Trotz männlicher Konkurrenz: Anna Zenz ist 77. Weinkönigin

Erstmals stand ein Mann im Finale - doch zur Deutschen Weinkönigin ist erneut eine Frau gekürt worden. Katja Simon von der Hessischen Bergstraße wurde zur Weinprinzessin gewählt.

26.09.2025

Glööckler begrüßt ersten Mann im Wettstreit um Weinmajestät
Vor dem Finale

Glööckler begrüßt ersten Mann im Wettstreit um Weinmajestät

Bisher ging es immer um die Deutsche Weinkönigin - jetzt steht erstmals ein Mann in der Endrunde des traditionsreichen Wettbewerbs. Für Modeschöpfer Glööckler höchste Zeit.

24.09.2025

Offen für Männer: Wahl der Weinkönigin wird verändert
Weinmajestät auf Zeit

Offen für Männer: Wahl der Weinkönigin wird verändert

Die Weinkönigin gilt als wichtigste Botschafterin der Branche. Nun steht die Tradition vor großen Änderungen. Übernimmt 2025 erstmals ein Mann das Amt?

16.03.2025

«Unbeschreiblich»: Charlotte Weihl neue Deutsche Weinkönigin
Monarchin auf Zeit

«Unbeschreiblich»: Charlotte Weihl neue Deutsche Weinkönigin

Erstmals seit 2014 stellt das Anbaugebiet Pfalz wieder Deutschlands Weinkönigin. Im Jubel ihrer Fangemeinde nimmt die wichtigste Botschafterin der Branche die Krone entgegen. Was will sie erreichen?

28.09.2024

Agrar

Wahl der Deutschen Weinkönigin: Baden hofft auf neuen Titel

Die wichtigste Botschafterin des deutschen Weins wird bald neu gewählt. Die Krone ist bisher fest in der Hand des Anbaugebiets Baden. Ist ein neuer Erfolg bei der Kür in Neustadt möglich?

02.07.2023