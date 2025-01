Wahlkampf nimmt im neuen Jahr an Fahrt auf

Wiesbaden (dpa/lhe) - Zum Start ins neue Jahr laufen die Vorbereitungen für die Bundestagswahl bei den Parteien in Hessen auf Hochtouren. Die meisten Bewerber für ein Mandat sind aufgestellt, die Spitzenkandidaten gekürt. Am 14. Januar will noch die CDU ihre Landesliste von einem Parteitag absegnen lassen. Die Liste wird von der Bundestagsabgeordneten Patricia Lips angeführt. Bereits kurz vor Weihnachten hatte die hessische SPD ihren Landesvorsitzenden Sören Bartol auf Platz 1 für die Abstimmung am 23. Februar gewählt.