Notfälle

Waldbrände in Frankreich - Baden-Württemberg bietet Hilfe an

In Frankreich stehen zahlreiche Gebiete in Flammen. Baden-Württembergs Innenminister schreibt dem Nachbarland einen Brief - mit einem Angebot.

Baden-Württembergs Innenminister Manuel Hagel bietet Frankreich Unterstützung bei der Bekämpfung der Waldbrände an. (Archivfoto) Foto: Marijan Murat/dpa
Baden-Württembergs Innenminister Manuel Hagel bietet Frankreich Unterstützung bei der Bekämpfung der Waldbrände an. (Archivfoto)

Stuttgart (dpa) - Baden-Württemberg hat Frankreich Hilfe bei der Bekämpfung der Waldbrände angeboten. Innenminister Manuel Hagel (CDU) schrieb einen entsprechenden Brief an den Präfekten der benachbarten Region Grand Est, Amaury de Saint-Quentin. Der Brief liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Darin erklärt Hagel, Baden-Württemberg könne etwa die Entsendung zweier Polizeihubschrauber in die akut betroffenen Gebiete anbieten, die mit Außenlastbehältern von jeweils 900 Litern Volumen zur Waldbrandbekämpfung ausgerüstet seien. Sollte in der Region Grand Est selbst ein Unterstützungsbedarf entstehen, stehe das Land Baden-Württemberg mit allen verfügbaren Ressourcen zur Verfügung. 

Hagel sagte der Deutschen Presse-Agentur: «Freundschaft zeigt sich nicht in guten Worten, sondern im entschlossenen Handeln. Wenn unsere französischen Freunde unsere Hilfe brauchen, dann stehen die Einsatzkräfte aus Baden-Württemberg bereit – Seite an Seite, über Grenzen hinweg.»

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Frankreich kämpft gegen zahlreiche Waldbrände. Besonders betroffen ist das südwestfranzösische Département Gironde rund um Bordeaux. Zahlreiche Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Unter den Evakuierten sind viele Urlauber aus der bei Touristen beliebten Küstenregion rund um das Bassin d'Arcachon. Frankreich verstärkt nach den Worten von Premierminister Sébastien Lecornu die Zahl der Soldaten, die die Feuerwehr unterstützen.

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