Mit Feuerwerk?

Waldbrand bei Oppenau - Polizei verdächtigt Jugendliche

Drei Jugendliche und ein paar Feuerwerksraketen: Für einen Wald bei Oppenau ist das wohl eine verheerende Kombination. Nun ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung.

Noch immer ist die Feuerwehr mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Noch immer ist die Feuerwehr mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. (Symbolbild)

Oppenau (dpa/lsw) - Drei Jugendliche sollen in Oppenau mit Feuerwerk einen Waldbrand verursacht haben. Man gehe davon aus, dass die Jugendlichen in diesem Gebiet Raketen abgeschossen haben, teilte die Polizei mit. Zeugen zufolge entstand anschließend zunächst ein Feuer. Dieses habe sich aufgrund der aktuellen Trockenheit schnell zu einem Waldbrand entwickelt. Es werde wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

Der Brand war den Angaben zufolge am späten Samstagabend ausgebrochen. Betroffen sei ein etwa 3.000 Quadratmeter großes Waldstück mit zum Teil sehr steilen Hanglagen. Der Wald liegt oberhalb der kleinen Stadt im Ortenaukreis.

Die Feuerwehr war mit Unterstützung von Landwirten auch am Sonntag noch mit Löscharbeiten beschäftigt, da immer wieder Glutnester aufflammten. Weitere Details - zum Beispiel, ob die Jugendlichen bereits identifiziert sind und wie viele Feuerwehrleute im Einsatz waren - waren zunächst nicht bekannt.

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Hohe Waldbrandgefahr im Südwesten

In Baden-Württemberg herrscht aktuell eine hohe Waldbrandgefahr. Verbreitet wird Stufe 4, teils auch Stufe 5 erreicht. Der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes (DWD) reicht von Stufe 1 (sehr geringe Gefahr) bis Stufe 5 (sehr hohe Gefahr). In die Bewertung fließen unter anderem Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wind und Niederschlag ein.

Die Polizei warnte angesichts anhaltender Trockenheit und Hitze vor offenem Feuer und mahnte, beispielsweise keine Zigarettenkippen wegzuwerfen. Wer Feuer oder Rauch im Wald sieht, soll sofort den Notruf wählen, den Ort genau angeben und Zufahrten für die Feuerwehr freihalten.

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