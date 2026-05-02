Brände

Waldbrand bei Romrod flammt wieder auf

Wegen hartnäckiger Glutnester müssen Feuerwehrleute gleich zweimal zu einem Waldbrand bei Romrod ausrücken. Die Polizei geht dem Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung nach.

Ein Waldbrand bei Romrod ist in der Nacht wieder aufgeflammt. (Symbolfoto) Foto: Daniel Karmann/dpa
Ein Waldbrand bei Romrod ist in der Nacht wieder aufgeflammt. (Symbolfoto)

Romrod (dpa/lhe) - Ein Waldbrand nahe Romrod im Vogelsbergkreis ist in der Nacht wieder aufgeflammt. Betroffen war nach Angaben eines Polizeisprechers eine Fläche von rund einem Hektar. In dem Bereich war bereits am Freitagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Als Ursache vermutet die Polizei eine fahrlässige Brandstiftung, Ermittlungen dazu laufen aber noch. Während des Feuers musste die nahe Bundesstraße 49 für etwa zwei Stunden gesperrt werden, und auch die Autobahn 5 sei von der starken Rauchentwicklung betroffen gewesen, sagte ein Polizeisprecher. 

In der Nacht war das Feuer dann wieder aufgeflammt. Bei der Absuche mit einer Drohne seien mehrere Glutnester entdeckt worden, sagte der Polizeisprecher. Rund 100 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Am frühen Morgen hätten sie die Löscharbeiten beenden können, auch die B49 habe bis dahin nochmals vorübergehend gesperrt werden müssen. Verletzt wurde niemand. 

Angesichts der Trockenheit herrscht laut Waldrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes in weiten Teilen Hessens aktuell die Gefahrenstufe 3 (mittlere Gefahr) von 5, in einigen südhessischen Regionen auch Stufe 4 (hohe Gefahr).

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