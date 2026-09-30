Waldbrand in Eberstadt: Feuerwehrkraft verletzt

Darmstadt (dpa/lhe) - Bei einem Waldbrand im Darmstädter Stadtteil Eberstadt ist eine Feuerwehrkraft verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr brannte nördlich der Justizvollzugsanstalt Eberstadt ein Bodenfeuer. Wegen Rauchs informierte die Stadt betroffene Bereiche über das Modulare Warnsystem (Mowas). Das Feuer sei unter Kontrolle, meldete die Feuerwehr am frühen Abend.

Laut Mitteilung war der Waldbrand am Vormittag gemeldet worden. Die Feuerwehr war demnach seit dem Mittag mit einem Großaufgebot im Einsatz. Der Brand erstreckte sich nach Angaben der Feuerwehr zeitweise über eine Fläche von rund 12.600 Quadratmetern.

Boden gilt als munitionsbelastet

Aktuell seien rund 90 Kräfte von Berufsfeuerwehr und mehreren Freiwilligen Feuerwehren sowie weitere Hilfsorganisationen und Unterstützer vor Ort, hieß es. Erschwert werden die Löscharbeiten laut Feuerwehr dadurch, dass der betroffene Waldbereich als munitionsbelastet gilt. Deshalb müsse mit besonderer Vorsicht vorgegangen werden.

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