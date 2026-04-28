Trockenheit

Waldbrandgefahr in Hessen steigt

Es ist trocken und Regen ist nicht in Sicht. Im Rhein-Main-Gebiet und in Südhessen gilt Warnstufe vier: hohe Waldbrandgefahr.

Wer im Wald unterwegs ist, sollte sich an gewisse Verhaltensweisen halten. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Wer im Wald unterwegs ist, sollte sich an gewisse Verhaltensweisen halten. (Archivbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Der letzte Regen ist schon lange her - die Waldbrandgefahr in Hessen steigt. Der Waldbrand-Gefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sieht für Hessen in den nächsten Tagen die Stufen drei (mittlere Gefahr) und vier (hohe Gefahr) erreicht. 

Die höchste Gefahrenstufe fünf wird - Stand Dienstag - bis einschließlich Samstag in Hessen nicht erreicht. Das ist aber in Nachbarregionen Hessens der Fall: Am Donnerstag und Freitag herrscht Gefahrenstufe fünf im Süden von Rheinland-Pfalz und in Unterfranken. 

Rhein-Main und Südhessen sind «rot»

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Nur in einzelnen Kreisen Hessens stuft der DWD die Waldbrandgefahr als gering ein. Rund die Hälfte Hessens ist in der Karte orange für Stufe drei eingefärbt, die andere Hälfte ist rot für Stufe vier. 

Warnstufe vier gilt laut Waldbrandindex von Dienstag bis einschließlich Samstag in Frankfurt und Offenbach sowie in und um Darmstadt. Am Donnerstag kommen die Wasserkuppe in Osthessen, Geisenheim im Rheingau und Oberzent in Südhessen dazu. 

Wie die Gefahrenstufen entstehen 

In die Berechnungen des Gefahrenindex fließen verschiedene Daten ein, wie der DWD erklärt. Dazu zählen Temperatur, Luftfeuchte, Windgeschwindigkeit und Niederschlagsrate. 

Laut Homepage des hessischen Landwirtschaftsministeriums sind in Hessen derzeit keine Warnstufen ausgerufen. Einzelne Landkreise wie der Kreis Darmstadt-Dieburg bitten die Bevölkerung aber um besondere Vorsicht: «Schon kleine Unachtsamkeiten können bei der aktuellen Trockenheit einen Brand auslösen», sagte Landrat Klaus Peter Schellhaas (SPD). 

Verhaltensregeln im Wald

Generell gilt laut hessischem Lautwirtschaftsministerium bei Waldbrandgefahr: 

  • Kein offenes Feuer in Wäldern machen
  • Nur auf ausgewiesenen Grillplätzen Grillen
  • Im Wald nie rauchen 
  • Nur auf ausgewiesenen Parkplätzen parken (heiße Katalysatoren der Auspuffrohre können trockenes Gras entzünden)
  • Brände oder Rauch sofort über die Notrufnummer 112 melden.

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