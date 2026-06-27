Waldbrandgefahr steigt: Was jetzt im Wald zu beachten ist

Stuttgart (dpa/lsw) - Trockene Böden, kaum Regen: In Baden-Württemberg steigt die Waldbrandgefahr zum Wochenende deutlich. Ab Freitag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) für fast alle Regionen mindestens eine hohe Gefahr, in manchen sogar die höchste Warnstufe. Was das für Menschen im Südwesten bedeutet - die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wo in Baden-Württemberg ist die Waldbrandgefahr am höchsten?

Unter anderem in Bad Mergentheim und Niederstetten, Freudenberg, in Stuttgart am Flughafen und Freiburg gilt laut DWD am Wochenende die höchste Warnstufe - also eine sehr hohe Waldbrandgefahr. Dass einzelne Orte besonders betroffen sind, hängt nach Einschätzung von DWD-Meteorologin Elisabeth Brunnbauer von mehreren Faktoren ab: von den erwarteten Temperaturen, den Niederschlägen in letzter Zeit und auch von der Art des Waldes. Fichtenwälder sind oft trockener. Mischwald ist meist weniger anfällig.

Wie gefährlich ist die Lage derzeit wirklich?

Die Lage ist angespannt, aber auch nicht außergewöhnlich. Nach Angaben des Forstministeriums ist die Waldbrandgefahr derzeit zwar höher als in den Vorjahren, insgesamt bewege sich die Situation aber noch im Rahmen eines normalen Sommers, sagte ein Sprecher.

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Was darf ich im Wald gerade noch - und was nicht?

Besucher sollten derzeit besonders vorsichtig sein. Im Sommer gilt im Wald ein Rauchverbot. Grillen ist grundsätzlich nur an ausgewiesenen Plätzen erlaubt - und selbst dort teils nicht mehr: In Heidenheim und Stuttgart, Offenburg, Freiburg und im Enzkreis darf nach Angaben der zuständigen Stellen derzeit auch an festen Grillplätzen nicht gegrillt werden.

Kann schon ein geparktes Auto oder ein Grill einen Brand auslösen?

Ja. Meist ist menschliches Verhalten der Auslöser für einen Waldbrand. «Ein heißer Katalysator von einem unachtsam abgestellten Fahrzeug oder die Hitze eines Einweggrills kann ausreichen, um einen Waldbrand zu entfachen», sagte Forstministerin Marion Gentges (CDU).

Wie verhalte ich mich richtig, wenn ich Feuer oder Rauch sehe?

Wer Rauch oder ein Feuer bemerkt, sollte sofort die 112 anrufen. Wenn es sicher ist, sollte man zunächst in der Nähe bleiben, damit Einsatzkräfte schneller zum Brandort finden. Nach Angaben des Landesfeuerwehrverbandes kann die Leitstelle den Standort bei einem Notruf per Smartphone unter Umständen orten. Hilfreich ist es außerdem, markante Punkte in der Umgebung zu nennen - etwa Wege, Schilder oder andere Landmarken.

Wie schnell kann die Feuerwehr bei einem Waldbrand eingreifen?

«Die Feuerwehren in Baden-Württemberg sind grundsätzlich jederzeit gut vorbereitet und einsatzbereit», sagte eine Sprecherin des Landesfeuerwehrverbandes. Waldbrände seien aber oft besonders schwierig zu bekämpfen: Sie entstehen teils in steilem oder schwer zugänglichem Gelände, und auch die Wasserversorgung ist nicht immer leicht herzustellen. Deshalb bilden die Feuerwehren sich regelmäßig für solche Einsätze fort und stimmen sich eng mit den Förstern in den jeweiligen Landkreisen ab.

Wann ist mit Entspannung zu rechnen?