3. Fußball-Liga

Waldhof Mannheim mit Punktgewinn in München

Waldhof Mannheim verkauft sich in München gut. Bei 1860 hält die Führung lange.

Eingewechselt: Terrence Boyd Foto: Daniel Karmann/dpa
Eingewechselt: Terrence Boyd

München (dpa/lsw) - Zum Auftakt der letzten Englischen Woche in der aktuellen Saison der 3. Fußball-Liga hat der SV Waldhof Mannheim am Samstag beim TSV 1860 München ein 1:1 (1:0)-Unentschieden geholt. Die Waldhof-Führung durch Lovis Bierschenk (27.) glich Sigurd Haugen in der Schlussphase aus (86.).

Der Waldhof zeigte in der ersten Hälfte defensiv eine engagierte Leistung. Lediglich bei einem Schuss von Haugen musste Mannheims Torhüter Thijmen Nijhuis eingreifen (10.). Auf der anderen Seite konnte 1860-Keeper Thomas Dähne einen Schuss von Diego Michel nur abklatschen. Den zweiten Ball versenkte Bierschenk aus sechs Metern. Es war sein zweiter Saisontreffer.

Nach der Pause drückte München auf den schnellen Ausgleich. Haugen und Patrick Hobsch vergaben kurz hintereinander klare Kopfball-Chancen (52. und 54.). Der Waldhof versuchte, mit Kontern Nadelstiche zu setzen. Es blieb aber bei Ansätzen. In den letzten zehn Minuten warf 1860 alles nach vorne, und verdiente sich noch den Ausgleich durch einen Kopfball von Haugen nach Vorlage von Kevin Volland (86.).

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