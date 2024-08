Walter-Lübcke-Demokratie-Preis geht an Journalistin Amiri

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Journalistin und Fernsehmoderatorin Natalie Amiri (46) erhält in diesem Jahr den Walter-Lübcke-Demokratie-Preis des Landes Hessen. Mit ihr werden die Darmstädter Geschichtswerkstatt und die nordhessische Initiative Offen für Vielfalt ausgezeichnet, wie die Staatskanzlei in Wiesbaden mitteilte. Der Preis werde Ende des Jahres in Darmstadt überreicht.