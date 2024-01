Walter übernimmt Konferenz der Linke-Fraktionsvorsitzenden

Potsdam/Wiesbaden (dpa) - Brandenburgs Linksfraktionschef Sebastian Walter übernimmt in diesem Jahr die Konferenz der Fraktionsvorsitzenden in den Landtagen, im Bundestag und dem EU-Parlament. «2024 finden entscheidende Wahlen statt - für weite Teile Ostdeutschlands wie für Europa», sagte Walter in einer Mitteilung vom Donnerstag. «Wir als Linke werden auf allen Ebenen von Ländern, Bund und Europa intensiv miteinander im Austausch sein für eine starke linke Politik.»