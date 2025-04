Wanitzek in den Winkel: KSC verlängert Fürths Sieglos-Serie

Karlsruhe (dpa) - Ein Traumtor von Marvin Wanitzek hat dem Karlsruher SC in der 2. Fußball-Bundesliga drei glückliche Punkte beschert. Die Badener setzten sich gegen die SpVgg Greuther in einer mäßigen Partie mit 1:0 (0:0) durch und schielen in der Tabelle nun vielleicht doch noch mal ein kleines bisschen nach oben. Die Franken hingegen verpassten durch das sechste sieglose Spiel in Serie einen großen Schritt Richtung Ligaverbleib.