Wann sich heute die Sonne blicken lässt

Stuttgart (dpa/lsw) - Ausflügler können ihren Regenschirm heute zu Hause lassen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit einem weitestgehend trockenem Ende der Pfingstferien. Der Tag startet wolkig, dann soll immer mehr die Sonne rauskommen – vor allem am Abend. «Eigentlich gutes Grillwetter», sagte ein Meteorologe.

Tagsüber rechnet der Wetterdienst mit Temperaturen von 21 bis 24 Grad. Nur im Mittelgebirgsraum kann es mit 18 Grad etwas kühler werden. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liege nahezu bei null, so der Meteorologe.

Hohe Pollenbelastung

Allergiker könnte es bei einem Ausflug am Sonntag allerdings in der Nase jucken. Laut dem Pollenflug-Gefahrenindex des DWD ist die Luft mittel bis hoch belastet. So sind demnach vor allem im Norden und Süden Roggen-Pollen unterwegs, die Belastungsintensität bei Pollen von Gräsern ist landesweit hoch.

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