Waren es KSC-Fans? Graffiti verärgert Schwarzwaldverein

Ottenhöfen (dpa/lsw) - Ein Graffiti mit den Worten «KSC!» und «ALBTAL ASOZIAL», das auf einen Felsen im Nordschwarzwald gesprüht wurde und sich auf den Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC bezieht, hat für Ärger beim Schwarzwaldverein Hornisgrinde gesorgt. «Unfassbar! Vandalismus am Karlsruher Grat», schrieb der Verein bei Instagram. «Ausgerechnet hier: mitten im Naturschutzgebiet. Wer so etwas tut, zerstört nicht nur Felsen und Landschaft, sondern greift einen besonders schützenswerten Naturraum an.»

Der mit blauer Farbe geschriebene Text auf dem Karlsruher Grat bei Ottenhöfen deute auf die Hooligan- und Fanszene des KSC hin, sagte Chris Faißt, Vorsitzender der Bergwacht-Ortsgruppe Achertal, der Deutschen Presse-Agentur. Das Graffiti müsse in der Nacht von Samstag auf Sonntag gesprüht worden sein. «Am Dienstag hat es dann ein Bergwachtkamerad gesehen.» Eine Anzeige wolle die Bergwacht aber nicht stellen.

«Sachbeschädigung auf Kosten unserer Heimat»

Der betroffene Felsen liege auf dem Privatgrundstück eines Mitglieds der Bergwacht. Es solle nun versucht werden, das Graffiti mit einem biologisch abbaubaren Reinigungsmittel zu entfernen, erklärte Faißt. Denn für den Schwarzwaldverein ist klar: «Das ist keine Kunst. Das ist Sachbeschädigung auf Kosten unserer Heimat», wie er bei Instagram schrieb.

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