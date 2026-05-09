Warmes Wochenende
Erst ist es sommerlich warm. Dann kommt im Süden der Regen. Vereinzelt kann es auch Gewitter mit Starkregen geben.
Offenbach (dpa/lhe) - Mit lockeren Quellwolken und vielfach heiter präsentiert sich das Wetter in Hessen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 bis 24 Grad, in Hochlagen um 18 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Nachmittag gibt es ein geringes Schauerrisiko.
Am Sonntag steigen die Höchsttemperaturen auf Werte zwischen 21 und 25 Grad bei wechselnder bis leichter Bewölkung. Im Tagesverlauf sind laut DWD im Süden Schauer und einzelne Gewitter mit Starkregen, kleinkörnigem Hagel und Sturmböen möglich.
In der Nacht zum Montag wird es stark bewölkt. Schauerartiger, teils kräftiger Regen wird erwartet. Lokal ist nach der Vorhersage der Metrologen auch Starkregen möglich.