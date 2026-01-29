Warnstreik an Schulen im Südwesten - Diese Folgen drohen

Stuttgart/Mannheim (dpa/lsw) - Schüler und Eltern in Baden-Württemberg müssen sich am Donnerstag landesweit auf den Ausfall einzelner Unterrichtsstunden einstellen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ruft bundesweit im öffentlichen Dienst zu Warnstreiks auf - darunter auch angestellte Lehrerinnen und Lehrer im Südwesten.

Man erwarte, dass durch den Streik im Südwesten tausende Unterrichtsstunden ausfallen werden, teilte die Gewerkschaft mit. Wenn sich rund zehn Prozent der angestellten Lehrkräfte im Südwesten am Streik beteiligten, könnten rund 5.000 Unterrichtsstunden ausfallen, rechnete die Gewerkschaft vor.

Das Kultusministerium kann die Auswirkungen nicht genau vorhersagen, geht aber davon aus, dass es keine größeren Ausfälle an den Schulen gibt. Es seien lediglich rund zehn Prozent der rund 120.000 Lehrerinnen und Lehrer im Südwesten angestellt. Der Rest ist verbeamtet und hat kein Streikrecht.

Kundgebung in Mannheim

Die Streikenden im Südwesten treffen sich am Donnerstag zu einer Kundgebung in Mannheim, bei der die GEW bis zu 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet - auch aus Hessen, Rheinland-Pfalz und Bayern. Geplant sind eine Kundgebung vor dem Schloss, ein Demonstrationszug sowie eine weitere Kundgebung vor dem Wasserturm.