Unterrichtsausfall möglich

Warnstreik an Schulen im Südwesten - Diese Folgen drohen

Am Donnerstag rufen Gewerkschaften bundesweit zu einem Bildungsstreik auf. Das dürfte auch die Schulen im Land treffen - obwohl die Mehrheit der Lehrkräfte gar nicht streiken darf.

Die Bildungsgewerkschaft GEW ruft in Baden-Württemberg am Donnerstag zu einem Warnstreik auf. (Archivbild) Foto: Uli Deck/dpa
Die Bildungsgewerkschaft GEW ruft in Baden-Württemberg am Donnerstag zu einem Warnstreik auf. (Archivbild)

Stuttgart/Mannheim (dpa/lsw) - Schüler und Eltern in Baden-Württemberg müssen sich am Donnerstag landesweit auf den Ausfall einzelner Unterrichtsstunden einstellen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ruft bundesweit im öffentlichen Dienst zu Warnstreiks auf - darunter auch angestellte Lehrerinnen und Lehrer im Südwesten. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Man erwarte, dass durch den Streik im Südwesten tausende Unterrichtsstunden ausfallen werden, teilte die Gewerkschaft mit. Wenn sich rund zehn Prozent der angestellten Lehrkräfte im Südwesten am Streik beteiligten, könnten rund 5.000 Unterrichtsstunden ausfallen, rechnete die Gewerkschaft vor.

Das Kultusministerium kann die Auswirkungen nicht genau vorhersagen, geht aber davon aus, dass es keine größeren Ausfälle an den Schulen gibt. Es seien lediglich rund zehn Prozent der rund 120.000 Lehrerinnen und Lehrer im Südwesten angestellt. Der Rest ist verbeamtet und hat kein Streikrecht.

Kundgebung in Mannheim

Die Streikenden im Südwesten treffen sich am Donnerstag zu einer Kundgebung in Mannheim, bei der die GEW bis zu 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet - auch aus Hessen, Rheinland-Pfalz und Bayern. Geplant sind eine Kundgebung vor dem Schloss, ein Demonstrationszug sowie eine weitere Kundgebung vor dem Wasserturm. 

Die Gewerkschaften fordern sieben Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 300 Euro mehr. Bundesweit geht es um rund 2,2 Millionen Beschäftigte. Direkt verhandelt wird laut Verdi für mehr als 900.000 Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst der Länder außer für Hessen, das eigenständig verhandelt. Das Tarifergebnis soll später auf die Landes-Beamtinnen und -Beamten und Versorgungsempfänger übertragen werden, so dass auch diese rund 1,3 Millionen Personen betroffen sind.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Lufthansa: Ufo ruft Flugbegleiter zu Streik auf
Tarifkonflikt

Lufthansa: Ufo ruft Flugbegleiter zu Streik auf

Kaum hat das Lufthansa-Bodenpersonal seinen Warnstreik beendet, ruft die nächste Gewerkschaft zum Streik auf. Kommende Woche wollen die Flugbegleiter streiken.

10.03.2024

Discover-Piloten streiken: Etliche Flüge fallen aus
Luftverkehr

Discover-Piloten streiken: Etliche Flüge fallen aus

Im Arbeitskampf der Piloten der Airline Discover ist bislang keine Einigung mit dem Arbeitgeber in Sicht. Die Gewerkschaft hat erneut zum Ausstand aufgerufen. Manche Flieger heben trotzdem ab.

04.02.2024

Piloten der Lufthansa-Tochter Discover streiken ab Sonntag
Tarife

Piloten der Lufthansa-Tochter Discover streiken ab Sonntag

Die Streiks bei der Lufthansa gehen weiter. Beim Ferienflieger Discover gehen die Piloten nach nur einer Woche in die nächste Streikrunde. Diese fällt doppelt so lang aus wie die vorherige.

02.02.2024

Bildung

GEW: 20.000 Lehrkräfte und Erzieher bei Warnstreik

Der Fachkräftemangel in Bildungseinrichtungen sei enorm, sagt die Gewerkschaft. Und er werde sich noch verschärfen - wenn die Politik nicht gegensteuere.

28.11.2023

Schule

Gewerkschaft prognostiziert Zahl fehlender Lehrkräfte

Das Kultusministerium nennt die Vorausberechnungen «Wahlkampfgetöse».

26.09.2023