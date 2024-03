Warnstreik des Lufthansa-Bodenpersonals: Flugausfälle

Frankfurt/Main (dpa) - Ein zweitägiger Warnstreik des Lufthansa-Bodenpersonals wird am Donnerstag und Freitag zu zahlreichen Flugausfällen führen. Die Gewerkschaft Verdi hat zu dem Ausstand aufgerufen. Er beginnt am Donnerstag um 4.00 Uhr und soll am Samstagmorgen um 7.10 Uhr enden. Beschäftigten der Lufthansa-Bereiche Technik, Logistik und Training wollten bereits am Mittwochabend die Arbeit niederlegen - dies ohne Folgen für Passagiere.