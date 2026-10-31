Tarifkonflikt

Warnstreiks ab Sonntag möglich – IG Metall erhöht den Druck

Ab Sonntag sind Warnstreiks möglich – und die IG Metall nennt Porsche, Mercedes-Benz, Bosch und ZF als mögliche Schauplätze. Warum der Streit um Jobs und Standorte jetzt eskaliert.

IG Metall bereitet Warnstreiks vor. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa
IG Metall bereitet Warnstreiks vor. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg geht die Gewerkschaft auf Konfrontationskurs. IG Metall-Bezirksleiterin Barbara Resch sagte in Stuttgart, zu zentralen Fragen wie sicheren Arbeitsplätzen und einer Zukunft für die Standorte blieben die Arbeitgeber Antworten schuldig. «Liebe Arbeitgeber: So wird das nichts. Und genau deshalb bekommt ihr jetzt unsere laute Antwort – mit Warnstreiks.» Die Friedenspflicht endet mit Ablauf des 31. Oktober. Warnstreiks sind damit ab diesem Sonntag möglich. 

In der Regel mobilisierte die Gewerkschaft in vergangenen Tarifrunden bei großen Unternehmen wie Porsche, Mercedes-Benz, Bosch, Daimler Truck oder ZF sowie gleichfalls bei vielen Mittelständlern.

Der Arbeitgeberverband Südwestmetall verurteilte die angekündigten befristeten Arbeitsniederlegungen scharf. Die Lage der Branche sei äußerst kritisch, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbands, Oliver Barta. «Wir rufen die Gewerkschaft dazu auf, gemeinsam mit uns Lösungen am Verhandlungstisch zu suchen. Tarifpolitik mit der Brechstange ist angesichts der größten Strukturkrise in der Geschichte der Bundesrepublik völlig fehl am Platz.» Einer aktuellen Verbandsumfrage zufolge gehen 51 Prozent der Unternehmen im Südwesten davon aus, im kommenden halben Jahr Personal abbauen zu müssen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Verhandlungen ergebnislos vertagt

Südwestmetall hatte in der zweiten Verhandlungsrunde zwar ein Angebot an die Gewerkschaft vorgelegt, jedoch wies die IG Metall dieses als unzureichend zurück. Die Arbeitgeber bieten demnach eine Einmalzahlung in Höhe von einem Prozent des durchschnittlichen tariflichen Jahresbruttoentgelts im Juli 2027. Das entspreche in Baden-Württemberg 700 Euro. Die Zahlung könne allerdings von Firmen mit geringer Profitabilität verschoben und gegebenenfalls gestrichen werden. Eine Entgelterhöhung von 1,3 Prozent soll es dann ab Juli 2028 geben. Der Tarifvertrag soll bis Ende 2028 gelten.

Das Angebot stehe unter dem «Vorbehalt der Einführung eines betrieblichen Instruments zur Sicherung von Investitionen, Innovationen, Standorten und Beschäftigung», hieß es laut Mitteilung.

IG Metall fordert fünf Prozent mehr für Beschäftigte

Die IG Metall hat für die etwa 900.000 Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie im Südwesten fünf Prozent mehr Geld gefordert. Die Beschäftigten arbeiten in ganz unterschiedlichen Branchen wie der Autoindustrie, dem Maschinenbau, der Elektrotechnik oder der Rüstungsindustrie. Branchen wie die Autoindustrie stehen derzeit wirtschaftlich stark unter Druck.

Zudem wolle man mit den Arbeitgeberverbänden über die Sicherung von Arbeitsplätzen und Standorten verhandeln und eine Gewinnbeteiligung für Beschäftigte in profitablen Firmen erreichen, hatte die Gewerkschaft vor der Tarifrunde mitgeteilt. Für Beschäftigte und Auszubildende in wirtschaftlich erfolgreichen Betrieben strebt die Gewerkschaft zudem eine tarifliche Gewinnbeteiligung an.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Warnstreiks in Metall- und Elektroindustrie rücken näher
Nach zweiter Verhandlungsrunde

Warnstreiks in Metall- und Elektroindustrie rücken näher

In der zweiten Verhandlungsrunde legt die Arbeitgeberseite ein Angebot vor. Doch dieses weisen die Arbeitnehmer als unzureichend zurück. Damit dürfte es bald Warnstreiks in Baden-Württemberg geben.

27.10.2026

IG Metall: Was die Beschäftigten von der Tarifrunde erwarten
Verhandlungen ab Oktober

IG Metall: Was die Beschäftigten von der Tarifrunde erwarten

In einer Schlüsselbranche Baden-Württembergs stehen Tarifverhandlungen an. In Teilen der Metall- und Elektroindustrie ist die Situation sehr angespannt. Was ist den Beschäftigten wichtig?

11.09.2026

Tausende protestieren gegen Sparkurs bei Mercedes-Benz
Kundgebung gegen Vorstand

Tausende protestieren gegen Sparkurs bei Mercedes-Benz

Mehrere Standorte, tausende Beschäftigte: Bei Mercedes-Benz wächst der Protest gegen geplante Einschnitte. Was das Management vorhat – und warum viele Mitarbeiter nicht einverstanden sind.

03.07.2026

IG Metall: Rückenwind bei Betriebsratswahlen im Südwesten
Zwischenfazit

IG Metall: Rückenwind bei Betriebsratswahlen im Südwesten

Ob bei Mercedes, Porsche, Bosch - oder bei kleineren Unternehmen. Vielerorts finden gerade Betriebsratswahlen statt. So fällt das Fazit der IG Metall nach den ersten Ergebnissen aus.

19.03.2026

IG Metall macht weiter mit Warnstreiks
Metall- und Elektroindustrie

IG Metall macht weiter mit Warnstreiks

Vor der möglicherweise schon entscheidenden Verhandlungsrunde setzt die IG Metall ihre Warnstreiks fort. Die Aktionen halten sich zu Beginn der zweiten Woche in engen Grenzen.

04.11.2024