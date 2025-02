Warnstreiks im Nahverkehr am Freitag

Berlin/Frankfurt (dpa/lhe) - Pendlerinnen und Pendler müssen sich am Freitag in Hessen auf Verspätungen und Ausfälle im Nahverkehr einstellen. Nach der ergebnislosen zweiten Tarifrunde für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen ruft die Gewerkschaft Verdi in sechs Bundesländern zu Warnstreiks auf.