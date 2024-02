Warnung vor Falschgeld in Kassel

Kassel (dpa/lhe) - Vor gefälschten Euro-Banknoten in Kassel hat das Polizeipräsidium Nordhessen gewarnt. Discounter riefen die Polizei am Mittwochnachmittag viermal wegen mutmaßlich gefälschter 200-Euro-Scheine, wie das Präsidium mitteilte. Die Läden befinden sich in Vellmar (Landkreis Kassel) sowie den Kasseler Stadtteilen Bettenhausen, Wehlheiden und Nord. Ob es sich tatsächlich um Falschgeld handelte, konnte am Mittwoch noch nicht abschließend mitgeteilt werden.