Warnungen und Schulungen zum «Safer Internet Day»

Gießen/Wiesbaden (dpa/lhe) - Social Media und Künstliche Intelligenz, Desinformation und manipulierte Inhalte - rund um die Themen Sicherheit und Internet gibt es zahlreiche aktuelle Entwicklungen, die Einfluss auf viele Lebensbereiche haben. Der «Safer Internet Day» («Tag für mehr Internetsicherheit») am kommenden Dienstag (11. Februar) will auf Gefahren hinweisen. Auch in Hessen gibt es Veranstaltungen, unter anderem gibt es an Schulen Aktionstage und Workshops.