Warum ein Nest des Gleitaars etwas ganz Besonderes ist

Echzell (dpa/lhe) - Auf einer Pappel in Südhessen findet gerade eine kleine ornithologische Sensation statt: Vogelkundler beobachten dort die erste nachgewiesene Brut des Gleitaars hierzulande. Der weiß-graue Greifvogel mit den markanten roten Augen ist eigentlich in Afrika heimisch, größere europäische Vorkommen waren bislang unter anderem aus Spanien und nördlich bis in die französische Bretagne bekannt. In Hessen wurden zwar in den zurückliegenden Jahren einzelne Vögel gesichtet - jedoch bislang keine Brut.

Bundesweit haben seit 2020 die Sichtungen von Gleitaaren deutlich zugenommen, wie Stefan Stübing von der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz (HGON) in Echzell erklärt. Während es ab 2015 alljährlich Meldungen von etwa zehn Tieren gab, waren es 2025 rund 60 Gleitaare gewesen.

Klimawandel begünstigt Ausbreitung des Gleitaars

2026 gab es dann in mehreren Bundesländern zahlreiche Bruten von schätzungsweise 30 Paaren, die meisten davon in Niedersachsen. «Diese Entwicklung wäre noch vor wenigen Jahren völlig undenkbar gewesen», sagt Stübing. Mutmaßlich trägt der Klimawandel dazu bei, dass sich diese einst sehr seltene Art nun in Deutschland ausbreitet.

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Gleitaare fressen überwiegend Feldmäuse und andere Kleinsäuger. Sind ausreichend Beutetiere vorhanden - dann brüten sie mehrmals hintereinander bis in den Herbst hinein. Diese Fähigkeit sei unter den europäischen Greifvögeln einzigartig, sagt Stübing.

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