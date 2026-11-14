Vogelkunde

Warum ein Nest des Gleitaars etwas ganz Besonderes ist

Einzelne Gleitaare wurden in Hessen schon in den zurückliegenden Jahren gesichtet - nun konnten Experten ein Pärchen des seltenen Greifvogels an einem Nest beobachten. Gibt es Nachwuchs?

Wenn ausreichend Beutetiere vorhanden sind, brüten Gleitaare mehrmals hintereinander. Foto: Boris Roessler/dpa
Wenn ausreichend Beutetiere vorhanden sind, brüten Gleitaare mehrmals hintereinander.

Echzell (dpa/lhe) - Auf einer Pappel in Südhessen findet gerade eine kleine ornithologische Sensation statt: Vogelkundler beobachten dort die erste nachgewiesene Brut des Gleitaars hierzulande. Der weiß-graue Greifvogel mit den markanten roten Augen ist eigentlich in Afrika heimisch, größere europäische Vorkommen waren bislang unter anderem aus Spanien und nördlich bis in die französische Bretagne bekannt. In Hessen wurden zwar in den zurückliegenden Jahren einzelne Vögel gesichtet - jedoch bislang keine Brut.

Bundesweit haben seit 2020 die Sichtungen von Gleitaaren deutlich zugenommen, wie Stefan Stübing von der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz (HGON) in Echzell erklärt. Während es ab 2015 alljährlich Meldungen von etwa zehn Tieren gab, waren es 2025 rund 60 Gleitaare gewesen. 

Klimawandel begünstigt Ausbreitung des Gleitaars

2026 gab es dann in mehreren Bundesländern zahlreiche Bruten von schätzungsweise 30 Paaren, die meisten davon in Niedersachsen. «Diese Entwicklung wäre noch vor wenigen Jahren völlig undenkbar gewesen», sagt Stübing. Mutmaßlich trägt der Klimawandel dazu bei, dass sich diese einst sehr seltene Art nun in Deutschland ausbreitet.

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Gleitaare fressen überwiegend Feldmäuse und andere Kleinsäuger. Sind ausreichend Beutetiere vorhanden - dann brüten sie mehrmals hintereinander bis in den Herbst hinein. Diese Fähigkeit sei unter den europäischen Greifvögeln einzigartig, sagt Stübing. 

Zwei Küken im Nest

Als an der Pappel in Südhessen zunächst ein Gleitaar gesichtet wurde, sei das nichts Ungewöhnliches gewesen. Dann seien jedoch zwei Altvögel gemeinsam bei der Kopulation beobachtet worden, zudem wurden mehrere Beuteübergaben am Nest dokumentiert. Wie Stübing berichtet, sitzen aktuell zwei Küken im Nest, denen es gut gehe. Um die Aufzucht nicht zu gefährden, sollte der Bereich rund um die Pappel mit dem Nest in einer Mistel nicht betreten werden. Darauf weist die HGON auch vor Ort mit einem Schild hin.

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