Von der Justiz gepfändet

Warum Luxus-Lamborghinis nun unter den Hammer kommen

Porsche, Rolex, Lamborghini: In Stuttgarter werden Luxus-Autos und Uhren von mutmaßlichen Kriminellen versteigert. Es handelt sich um die bislang größte Justizauktion des Landes.

Behörden sprechen von der größten Justizauktion des Landes. Foto: Daniel Naupold/dpa
Behörden sprechen von der größten Justizauktion des Landes.

Stuttgart (dpa/lsw) - Rolex fürs Handgelenk, Harley-Davidson für die Straße und ein Lamborghini mit satten 780 PS: Bei der nach Behördenangaben bislang größten Justizauktion des Landes kommt beschlagnahmter Luxus unter den Hammer. In drei Wochen (24. Oktober) sollen im Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart 15 Autos, vier Luxusuhren und drei Motorräder versteigert werden. Die Fahrzeuge und Uhren wurden in Strafverfahren sichergestellt oder gepfändet, wie das Amtsgericht Stuttgart mitteilte.

Die Auktion ist so außergewöhnlich, dass Justizminister Moritz Oppelt (CDU) am Montag gemeinsam mit dem Obergerichtsvollzieher des Stuttgarter Amtsgerichts, mit der Generalstaatsanwaltschaft und dem Auktionshaus
Eppli zur gemeinsamen Pressekonferenz lädt. 

780 PS - und gerade einmal 98 Kilometer

Das Prunkstück der Versteigerung trägt Grün Metallic und Scherentüren: ein Lamborghini Aventador Ultimae mit einem 780 PS starken V12-Saugmotor. Der Startpreis beträgt 380.000 Euro, der Schätzwert reicht bis zu 780.000 Euro. Auf dem Tacho stehen gerade einmal 98 Kilometer - der Supersportwagen ist damit praktisch fabrikneu.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Wem die Sportautos und Nobeluhren gehörten, verrät das Justizministerium nicht. Die Gegenstände stammen aber aus Verfahren im Zuständigkeitsbereich der Taskforce Finanzkriminalität. Die Ermittlungseinheit verfolgt herausgehobene Fälle von Geldwäsche sowie organisierter Wirtschafts- und Steuerkriminalität. 

Bitcoin-Erbe unterschlagen? 

Nach Recherchen der Deutschen Presse-Agentur geht es unter anderem um den Fall eines mutmaßlich unterschlagenen Krypto-Erbes in Millionenhöhe.

Wegen des Verdachts der Geldwäsche und Steuerhinterziehung hatten Ermittler im Frühjahr Wohnungen und Geschäftsräume unter anderem in den Landkreisen Freudenstadt, Ludwigsburg und Esslingen durchsucht. Dabei beschlagnahmten sie Kryptowährungen im Wert von rund 64 Millionen Euro, hochwertige Autos und Motorräder, teure Uhren sowie Bargeld. 

Mehrere Personen sollen nach einem Erbfall Bitcoin und andere digitale Währungen einer Erbschaft entzogen und anschließend deren Herkunft verschleiert haben, wie die Taskforce Finanzkriminalität damals mitteilte.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Schauspieler Keanu Reeves bekommt gestohlene Uhren zurück
Kriminalität

Schauspieler Keanu Reeves bekommt gestohlene Uhren zurück

Sechs Luxus-Uhren wurden 2023 aus dem Haus des Kanadiers in Los Angeles gestohlen. Bei einer Razzia in Chile tauchten sie schließlich auf. Jetzt bekommt der «John Wick»-Darsteller sie wieder.

29.07.2025

Auktion

Millionen für Uhren von Michael Schumacher

Acht Uhren aus dem Besitz von Formel-1-Legende Michael Schumacher sind versteigert worden. Das Paradestück war ein Weihnachtsgeschenk für den einstigen Sport-Star.

15.05.2024

Leute

Schumacher-Auktion: Acht Uhren und ein Schnäppchen

Sie hingen am Handgelenk von Michael Schumacher: acht teils eigens für die Formel-1-Legende angefertigte Uhren werden versteigert. Es geht um Millionen, aber es gibt auch ein richtig günstiges Teil.

09.05.2024

Jazz-Legende

Andenken an Tony Bennett werden versteigert

Tony Bennett gehörte zu den populärsten Musikern der USA. Im Juli 2023 ist die Jazz-Legende im Alter von 96 Jahren gestorben - nun kommen Andenken an den Sänger unter den Hammer.

19.04.2024

Unternehmen

Rolex übernimmt Uhren- und Schmuckhändler Bucherer

Die Marke mit Schmuck- und Uhrengeschäften in der Schweiz, den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Dänemark und Österreich soll weiter eigenständig agieren und ihren Namen behalten.

24.08.2023