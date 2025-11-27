Warum Reebok-Sneaker und adidas Gazelle ihr Comeback feiern

Auf den Trottoirs und Trampelpfaden scheinen die ikonischen Schuhe genauso allgegenwärtig wie auf den Catwalks zu sein. Doch warum sind die Nostalgie-Sneakers so beliebt? Wir gehen dem Modetrend auf die Spur.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Wieso sind die 90er-Jahre wieder „in“?

Aus unserer Gegenwart blicken wir sehnsüchtig in das ausgehende 20. Jahrhundert zurück. Die 1990er-Jahre blieben in Erinnerung als unbeschwert und unkompliziert, als eine Ära ohne Smartphones und Social Media. Damals hatten Menschen mehr Zeit für persönliche Gespräche und gemeinsame Erlebnisse.

Dieses Jahrzehnt ließ mit seinen Trends wie Britpop und Hip-Hop sowie dem Fitnesskult auch unverkennbare Styles entstehen. Es war die Epoche der komfortablen Streetwear und der gemütlichen Athleisure-Fashion, also bequemer Sportkleidung . Die Mode der 1990er ist frei von Zwängen, universell und unglaublich bequem zu tragen. Kein Wunder, dass die Sehnsucht danach in unseren Tagen so stark ist.

Was begeistert uns an den Sneakers von Reebok?

Reebok ist – wieder – Kult. Die Beliebtheit einer der ältesten Modemarken weltweit steigt in den letzten Jahren kometenhaft an. Zu den Lieblingen der modebewussten Community avancieren die legendären Classic Leather, Shaq Attaq und Club C 85 Vintage mit ihrer cleanen Optik und hervorragenden Dämpfung. Würdest Du gerne mehr über diese besondere Marke erfahren? Diese 7 Fakten über die Marke Reebok, die Du noch nicht kennst, sorgen bestimmt für einen Aha-Moment.

Diese Sneakers sind perfekt für die Profis und zugleich uneingeschränkt alltagstauglich. Genau diese Vielseitigkeit macht die Schuhe von Reebok so beliebt. Es ist wiederum mehr als bloße Nostalgie, denn die Marke perfektioniert ihr Schuhwerk fortlaufend und begeistert ihre Fans mit spannenden Neuauflagen der bewährten Klassiker.

Foto: Envato Elements

Mit den Reebok-Schuhen bist Du bei nahezu jedem Anlass stilvoll und zugleich komfortabel gekleidet. Dieses zeitlose Schuhwerk lässt sich mit Chinos und Denim genauso ausgezeichnet wie mit einem Jogginganzug kombinieren – ganz im Sinne der 90er-Styles. Lust auf Retro-Flair mit modernem Touch? Dann entdecke Deine Reebok-Sneakers auf eschuhe.de!

Warum erlebt adidas Gazelle ein Revival?

Das Comeback dieses Klassikers überrascht nicht. Vielleicht wäre es richtig zu sagen: adidas Gazelle war nie wirklich weg, denn dafür ist dieser Sneaker zu perfekt. Seit über einem halben Jahrhundert ist die Modewelt verrückt nach dem Schuh mit dem Drei-Streifen-Logo.

Du ziehst den adidas Gazelle an und fühlst Dich wohl, denn der Sneaker verkörpert perfekt die 1990er-Werte. Es ist ein Schuh für fast alle Lebenslagen, geeignet für den Workout im Fitnessstudio und eine Joggingrunde outdoor, für ein urbanes Abenteuer und fürs entspannte Landleben. Die minimalistisch elegante Gazelle ist langlebig, robust und jedem Terrain gewachsen.

Mit seiner prägnanten Silhouette ist das Modell unverwechselbar und begeistert wiederum durch eine erstaunliche Vielfalt. Die adidas Gazelle gibt es in knalligen Farben und in zarten Pastelltönen, in einer herrlich bunten und in einer schlichten zweifarbigen Optik. Bei der Materialwahl präsentiert sich dieser Retro-Sneaker und ein Evergreen ebenfalls vielseitig: Bei Deiner Gazelle entscheidest Du Dich zwischen Wildleder, Veloursleder, Nubuk und dem modernen Kunstleder. Genauso wie Reebok setzt nämlich auch adidas immer mehr auf Nachhaltigkeit und Umweltkonformität.