Was der SC Freiburg in der Europa League verdient

Istanbul (dpa) - Der bemerkenswerte Weg des SC Freiburg ins Endspiel der Europa League bedeutet nicht nur einen Imagegewinn, sondern hat auch einen enormen Geldfluss zur Folge. Auf rund 33 Millionen Euro summieren sich die Einnahmen des badischen Fußball-Bundesligisten im zweitwichtigsten europäischen Wettbewerb in dieser Saison bisher.

Allein sieben Millionen Euro spülte der Finaleinzug in die Vereinskasse, die der SC vor knapp zwei Wochen mit einem Heimerfolg gegen den portugiesischen Vertreter Sporting Braga feierte. Zuvor addierten sich Prämien für den Abschluss als Siebter in der Ligaphase mit fünf Siegen und zwei Unentschieden sowie für die K.o.-Runden mitsamt dem Startgeld (4,31 Millionen Euro) auf rund 25 Millionen Euro zusammen.

Foto: Christian Charisius/dpa Die Einnahmen in der Europa League freuen auch Finanzvorstand Oliver Leki. (Archivbild)

Der direkte Achtelfinaleinzug war 2,35 Millionen Euro wert. Das Viertelfinale brachte weitere 2,5 Millionen Euro und das Halbfinale zusätzliche 4,2 Millionen Euro ein. Hinzu kommt noch eine Wertprämie, die vom Medienmarkt und dem Abschneiden in der Vergangenheit abhängt und nach Informationen des Fachmagazins «Kicker» rund 8 Millionen Euro beträgt. Nicht eingerechnet sind die Ticketerlöse im Millionenbereich durch die internationalen Heimspiele.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen, die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen. Externen Inhalt immer laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

Der Titelgewinn würde gut 28 Millionen Euro einbringen

Die bereits beachtliche Summe von 33 Millionen Euro würde sich im Falle des Triumphs im Endspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/RTL) in Istanbul gegen den englischen Favoriten Aston Villa noch gewaltig steigern. Sechs Millionen Euro streicht der Sieger ein, weitere vier Millionen Euro gibt es für die Teilnahme am Supercup gegen den Champions-League-Gewinner.