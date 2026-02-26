Freiburg

Was es im sanierten Augustinermuseum zu sehen gibt

Der Startschuss für die Sanierung des Augustinermuseums fiel 2002. Fast 100 Millionen Euro hat sie gekostet. Zur Feier der Fertigstellung gibt es ein kleines Geschenk für Besucherinnen und Besucher.

Das Museum wurde in mehreren Abschnitten saniert. (Archivbild) Foto: picture alliance / dpa
Das Museum wurde in mehreren Abschnitten saniert. (Archivbild)

Freiburg (dpa/lsw) - Nach mehr als zwei Jahrzehnten Bauzeit können Interessierte ab Samstag wieder das komplett sanierte Augustinermuseum in Freiburg besuchen. Bis einschließlich Sonntag, 8. März, ist der Eintritt frei, wie die Stadt ankündigte. Die Gesamtkosten für die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes inklusive festverbauter Einrichtung belaufen sich den Angaben nach auf 95,44 Millionen Euro.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Oberbürgermeister Martin Horn dankte unter anderem den Spenderinnen und Spendern. «Viele Menschen haben über Jahre hinweg mit großem Engagement, mit Fachwissen und vor allem mit Herzblut daran gearbeitet, dieses einzigartige Baudenkmal zu bewahren und zugleich zu einem modernen Museum weiterzuentwickeln», sagte der parteilose Rathauschef laut Mitteilung.

Interaktives Museum mit mehr Platz

Nun stehen rund 1.600 Quadratmeter an zusätzlicher Ausstellungsfläche zur Verfügung. So verändere sich das Augustinermuseum spürbar, hieß es. «Im Fokus stehen jetzt stadt- und kulturgeschichtliche Themen, die einen deutlichen Gegenpol zur Ausstellung überwiegend sakraler Kunst im ehemaligen Kirchengebäude bilden.»

Gezeigt werden Objekte aus 900 Jahren Stadtgeschichte: von der mittelalterlichen Ritterrüstung über Bildteppiche und Goldschmiedekunst bis zum Protestschild der Klimabewegung. Ferner gehe es um den Austausch über Religionen oder selbst spielende Instrumente.

Gäste könnten sich in vielen Bereichen beteiligen, ihre Meinung äußern oder eigene Objekte für die Ausstellung vorschlagen. In einer Rauminstallation zum Schwarzwald könnten Besucherinnen und Besucher sich einem traditionellen Hochzeitszug anschließen oder durch verschneite Winterlandschaften stapfen. Alle Inhalte würden in Deutsch, Englisch und Französisch präsentiert.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
«Ein Geschenk»: Ansturm von Swift-Fans in Wiesbadener Museum
Popkultur

«Ein Geschenk»: Ansturm von Swift-Fans in Wiesbadener Museum

Ein Gemälde, ein Popstar, ein Hype: Wie Taylor Swifts Musikvideo zu «The Fate of Ophelia» ein hessisches Museum zur Pilgerstätte macht.

02.11.2025

Großes Ägyptisches Museum an den Pyramiden eröffnet
Archäologie

Großes Ägyptisches Museum an den Pyramiden eröffnet

In Teilen zugänglich ist das neue Museum im Großraum Kairo schon seit einem Jahr. Jetzt wird es mit einer pompösen Zeremonie offiziell eröffnet. Unter den Ehrengästen ist Bundespräsident Steinmeier.

01.11.2025

Lindauer Museum öffnet nach sechsjähriger Sanierung wieder
Prachtbau am Bodensee

Lindauer Museum öffnet nach sechsjähriger Sanierung wieder

Auf der Lindauer Insel ist künftig wieder eines der bekanntesten Denkmäler zugänglich. Der Cavazzen, das Stadtmuseum, wurde von Grund auf saniert und lockt mit einer Zeitreise durch die Jahrhunderte.

12.05.2025

Museum Ernst zählt 60.000 Besucher in den ersten 100 Tagen
Kunst

Museum Ernst zählt 60.000 Besucher in den ersten 100 Tagen

Wiesbaden hat ein neues Museum, das jeden Tag im Schnitt etliche hundert Gäste zählt. Schirmherr ist der erste Mann im Staat. Vormittags öffnet sich das weiße Gebäude nur bestimmten Besuchergruppen.

02.10.2024

Museumsinsel

Direktorin: Pergamonmuseum bleibt sichtbar

Berlins Pergamonmuseum wird zur Baustelle der Götter. Für lange Jahre bleibt das sanierungsbedürftige Haus auf dem Welterbe Museumsinsel geschlossen. Die Verantwortlichen blicken bereits in die Zukunft.

22.10.2023