Was hessische Nutzer 2024 bei Google interessiert

Hamburg/Frankfurt (dpa/lhe) - Von der Fußball-EM über die Handball-EM bis hin zur US-Wahl: Großereignisse in Sport und Politik haben in diesem Jahr auch die Internetsuche von Millionen Nutzerinnen und Nutzern in Hessen bestimmt. «Fußball-EM» verzeichnete 2024 den höchsten Anstieg bei den Google-Suchanfragen, wie das Unternehmen in Hamburg bekanntgab. Auf dem zweiten Platz landet die «Handball-EM», gefolgt von der «US-Wahl».