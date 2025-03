Was man über die Kriminalität im Land wissen muss

Stuttgart (dpa/lsw) - Wie viel wird gestohlen, geschlagen, getötet, geraubt im Südwesten? Einmal im Jahr stellt Innenminister Thomas Strobl (CDU) die Kriminalitätsstatik vor - und betont dabei gern, wie sicher es doch ist, in Baden-Württemberg zu leben. Und tatsächlich sank die Zahl der Straftaten im vergangenen Jahr, nach deutlichen Anstiegen in den Jahren 2022 und 2023. Also alles gut? Ganz so einfach ist es nicht.