Bild
Luftverkehr

Was sich bei der Kontrolle am Stuttgarter Flughafen ändert

Weniger Wartezeit? Der Stuttgarter Flughafen verantwortet bald selbst die Sicherheitskontrolle. Was sich dadurch für Passagiere ändern könnte.

Änderungen bei der Sicherheitskontrolle am Stuttgarter Flughafen. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Änderungen bei der Sicherheitskontrolle am Stuttgarter Flughafen. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Fluggäste in Stuttgart können laut Flughafen-Chef Ulrich Heppe künftig auf schnellere Sicherheitskontrollen hoffen. Denn in diesem Jahr stehe eine Änderung an. Künftig werde der Flughafen selbst einen Dienstleister für die Kontrollen beauftragen und steuern, sagte Heppe der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Bislang sei das die Aufgabe der Bundespolizei gewesen. Nun habe der Flughafen aber im Dezember vergangenen Jahres mit dem Bundesinnenministerium einen Vertrag abgeschlossen, um diese Aufgabe selbst zu übernehmen. In Frankfurt, Berlin und Köln hätten die Flughäfen bereits die Verantwortung für die Kontrollen. 

Was das für die Fluggäste bedeuten könnte

Er hoffe, dass der Flughafen seine operative Erfahrung einbringen könne, um den Prozess für die Passagiere effizienter und angenehmer zu gestalten und kürzere Wartezeiten zu erreichen, sagte Heppe.

Flughafen-Chef Ulrich Heppe: Operative Erfahrung einbringen. Foto: Marijan Murat/dpa
Flughafen-Chef Ulrich Heppe: Operative Erfahrung einbringen.

Die Bundespolizei habe den Job ordentlich gemacht und die Zusammenarbeit sei toll. Aber die Bundespolizei habe natürlich einen anderen Fokus und achte vor allem auf die Sicherheit und nicht so sehr darauf, wie wohl sich die Passagiere fühlten und welche Interessen sie hätten, sagte Heppe. Natürlich werde die Bundespolizei weiter für die Luftsicherheit zuständig bleiben und mit Personal hinter der Sicherheitskontrolle stehen, um aufzupassen.

Es laufe gerade eine internationale Ausschreibung, an der sich alle großen Dienstleister beteiligt hätten. Im ersten Quartal werde einer ausgewählt, sagte Heppe. Übernehmen solle dieser dann ab November dieses Jahres.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Fluggastzahlen in Stuttgart legen zu
Luftverkehr

Fluggastzahlen in Stuttgart legen zu

Die Passagierzahlen am Flughafen Stuttgart steigen, bleiben aber unter dem Vorkrisenniveau. Was Airport-Chef Heppe zur Entwicklung sagt und wie die Wirtschaftslage die Nachfrage beeinflusst.

02.01.2026

50.000 Flüge am Stuttgarter Flughafen in der Sommersaison
Luftverkehr

50.000 Flüge am Stuttgarter Flughafen in der Sommersaison

Im Sommer sind mehr Flüge geplant als noch im Vorjahr. Darunter sind auch einige neue Destinationen. Trotz des Wachstums sind die Auswirkungen der Pandemie weiter spürbar.

17.03.2025

Flughäfen erwarten an Pfingsten 2,5 Millionen Passagiere
Tourismus

Flughäfen erwarten an Pfingsten 2,5 Millionen Passagiere

Der nächste Feiertag steht vor der Tür und der Flughafenverband rechnet mit einer großen Reisewelle.

15.05.2024

Luftverkehr

Stuttgarter Flughafen macht Verlust

03.05.2023

Luftverkehr

Ältere Passagiere: Flughäfen müssen sich umstellen

Sie haben viel Zeit, oft genügend Geld, aber womöglich besondere Bedürfnisse: Wie Flughäfen sich auf ältere Reisende einstellen sollten.

26.03.2023