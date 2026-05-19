Experteneinschätzung

Was sind «Reichsbürger»?

Sie erkennen die Bundesrepublik und ihre Gesetze nicht an. Sogenannte Reichsbürger und Selbstverwalter können gefährlich sein. Was bedeutet der Begriff?

Das Bundesamt für Verfassungsschutz zählt rund 26.000 Menschen zur Reichsbürger-Szene. (Symbolbild) Foto: Oliver Berg/dpa
Das Bundesamt für Verfassungsschutz zählt rund 26.000 Menschen zur Reichsbürger-Szene. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Sogenannte Reichsbürger behaupten, dass das Deutsche Reich (1871-1945) weiter existiert. Die Bundesrepublik und ihre Gesetze erkennen sie nicht an. Reichsbürger gehörten zu einer ideologischen Strömung, «die davon ausgeht, dass der Staat in dem sie sich befinden, in den Händen einer bösartigen Verschwörung ist, die letztlich das Ziel verfolgen würde, die Eigengruppe dieser Individuen zu eliminieren», erklärt Jan Rathje vom Center für Monitoring, Analyse und Strategie (CeMAS). «Was sie wollen, ist, Souveränität zurückerlangen aus den Händen dieser bösartigen Verschwörung.»

Es gehe bei Verschwörungstheorien, anders als der Name es vermuten lasse, nicht darum, alles zu durchdenken, sondern vor allem zu handeln und das Bestehende zu verändern, sagt er. «Das macht Verschwörungsideologien so problematisch.»

26.000 Menschen in der Szene in Deutschland

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Der Verfassungsschutz schreibt dazu: «Reichsbürger» und «Selbstverwalter» seien Gruppierungen und Einzelpersonen, die etwa unter Berufung auf das historische Deutsche Reich, auf verschwörungstheoretische Argumentationsmuster oder auf ein selbst definiertes Naturrecht die Existenz der Bundesrepublik Deutschland und deren Rechtssystem ablehnen. 

Sie sprechen demnach auch demokratisch gewählten Repräsentanten die Legitimation ab. 2024 gehörten laut Verfassungsschutz rund 26.000 Menschen in Deutschland zur Szene der «Selbstverwalter» und «Reichsbürger». In der Szene gebe es ein Gefährdungspotenzial durch ihre Waffenaffinität.

Rathje erklärt: «Sie denken, der Staat sei zentral gesteuert von der Verschwörung und labeln sie als unnatürlich. Sie wollen zurückkehren zu einer vermeintlich natürlichen oder göttlichen Ordnung.» Es bestehe bei «Reichsbürgern» eine Legitimation für Gewalttaten.

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