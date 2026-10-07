Experten warnen Eltern

Was tun, wenn KI-generierte Missbrauchsbilder auftauchen?

Mit dem technischen Fortschritt lassen sich auch pornografische Inhalte mit Kindern recht leicht digital herstellen. Was können Eltern und Schulen tun, wenn KI-generierte Missbrauchsbilder auftauchen?

Das Cybercrime-Zentrum Baden-Württemberg kümmert sich um die großen Fälle in Baden-Württemberg. (Archivbild) Foto: Uli Deck/dpa
Das Cybercrime-Zentrum Baden-Württemberg kümmert sich um die großen Fälle in Baden-Württemberg. (Archivbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Angesichts einer deutlichen Zunahme KI-generierter Pornografie aus Fotos von Kindern und Jugendlichen raten Cybercrime-Experten zu einem sorgsamen Umgang mit Kinderfotos im Netz. «Eltern müssen sich klarmachen, dass jedes Bild genutzt werden kann, es mittels KI zu verfälschen», sagte Oberstaatsanwalt Mirko Heim vom Cybercrime-Zentrum (CCZ) Baden-Württemberg bei der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe. 

Jegliche Bilder oder Videos, die im Internet oder auf sozialen Medien eingestellt werden, könnten zur Erstellung von Kinderpornografie genutzt werden. «Die Veröffentlichung von Kinderfotos sollte man daher gut abwägen.»

Bilder nicht speichern oder weiterleiten

Kursieren KI-generierte Darstellungen innerhalb einer Klasse oder eines Freundeskreises, sollte man dies sofort bei der Polizei melden. Dann könnten die Ersteller/Verbreiter zur Verantwortung gezogen werden. Und es könne unterbunden werden, dass die Inhalte weiter verbreitet würden. Die Polizei führe regelmäßig im Nachgang eines solchen Vorfalls ein Gefährdergespräch mit der Klasse durch, erklärten die Fachleute. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Wichtig ist den Angaben zufolge, die Bilder nicht weiterzuleiten oder abzuspeichern. Sonst mache man sich im Zweifel selbst strafbar.

Zahlen zur Entwicklung des Phänomens hat das CCZ nicht. Die Fälle mit KI-generierter Kinder- und Jugendpornografie nehmen den Angaben nach aber deutlich zu. «Dies liegt auch daran, dass es zwischenzeitlich keiner besonderen IT-Expertise mehr bedarf, um mittels frei zugänglicher KI-Software solche Inhalte zu erstellen», sagte Heims Kollege, Erster Staatsanwalt Thorsten Nees.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Deepfake-Bilder mit Kindern nehmen zu - Hessen reagiert
Kriminalität

Deepfake-Bilder mit Kindern nehmen zu - Hessen reagiert

Sexualisierte Deepfakes mit Kindern: Immer mehr KI-generierte Missbrauchsbilder tauchen in Hessen auf. Was die Behörden dagegen unternehmen – und wie Eltern ihre Kinder schützen können.

04.06.2026

Erstmals Anklage wegen KI-generierter Missbrauchsbilder
Sexuelle Gewalt

Erstmals Anklage wegen KI-generierter Missbrauchsbilder

Mit KI erstellte Missbrauchsbilder von Kindern: Erstmals erhebt das Cybercrime-Zentrum Baden-Württemberg in einem solchen Fall Anklage. Ein 59-Jähriger steht im Fokus der Ermittler.

30.04.2026

Studie: KI-generierte Gesichter tricksen sogar Experten aus
Forschung

Studie: KI-generierte Gesichter tricksen sogar Experten aus

Selbst Experten für Gesichtserkennung können KI-generierte Gesichter kaum von echten unterscheiden. Wie schnitten sie im Vergleich zu anderen Menschen ab?

23.02.2026

Hubig will strengere Regeln gegen KI-generierte Sex-Bilder
Grok & Co.

Hubig will strengere Regeln gegen KI-generierte Sex-Bilder

Sexualisierte KI-Bilder von Frauen und Kindern kursieren massenhaft online. Justizministerin Hubig fordert: Strafen verschärfen, Rechte stärken – und Plattformen mehr in die Pflicht nehmen.

14.01.2026

Missbrauchsbilder bei «Alice in Wonderland» – Prozessbeginn
Kriminalität

Missbrauchsbilder bei «Alice in Wonderland» – Prozessbeginn

Vor einem Jahr legten Ermittler eine weltweit agierende Kinderpornografie-Plattform still. Nun stehen fünf mutmaßliche Drahtzieher vor Gericht.

01.10.2025