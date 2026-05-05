Ernährungsstile

Was unterscheidet den Flexitarier vom Veganer?

Flexitarier grillen auch mal ein Steak, Veganer meiden sogar Lederjacken. Wer lebt wie – und warum?

Die Produkte sehen aus wie das Original. Foto: Andreas Arnold/dpa
Die Produkte sehen aus wie das Original.

Mainz/Frankfurt (dpa) - Veganer, Vegetarier, Flexitarier - bei der Vielzahl an möglichen Ernährungsweisen kann man schnell durcheinander kommen. Ein Überblick:

Vegetarier 

... lehnen Fleischverzehr ab, oft aus ethischen Gründen. Das bedeutet, man ist gegen das Töten und die nicht artgerechte Haltung von Tieren. Andere Vegetarier essen aus gesundheitlichen oder religiösen Gründen kein Fleisch.

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Flexitarier

... sind Gelegenheitsvegetarier, die Wert auf gesundes Essen legen, Fleisch oder Fisch aber nicht kontinuierlich meiden.

Veganer 

... leben ganz ohne tierische Produkte. Das gilt nicht nur für die Ernährung. Sie tragen beispielsweise auch kein Leder oder keine Wolle.

Genaue Zahlen zur Frage, wie viele Menschen sich in Deutschland flexitarisch ernähren, gibt es nicht. Je nach Studie und Definition versteht sich etwa ein Drittel bis knapp die Hälfte der Bevölkerung als flexitarisch. Im Ernährungsreport des Bundes schwankt ihr Anteil und lag zuletzt bei rund einem Drittel.

Vegan ernähren sich je nach Studie etwa ein bis zwei Prozent und vegetarisch rund vier bis sieben Prozent. Laut Ernährungsreport des Bundes bewegen sich diese Zahlen seit Jahren auf einem ähnlichen Niveau.

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