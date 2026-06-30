Folgen der Hitze

Wassernotstand in Offenbach wieder aufgehoben

Die Hitze hat zu einem enormen Wasserverbrauch in und um Offenbach geführt. Stadt und Kreis riefen den Wassernotstand aus. Nun hat sich die Lage entspannt - die Trinkwasserampel steht wieder auf Gelb.

Wassernotstand in Offenbach wieder aufgehoben. (Symbolbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Wassernotstand in Offenbach wieder aufgehoben. (Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Der Wassernotstand in der Stadt und im Kreis Offenbach ist aufgehoben worden. Die Versorgung sei wieder stabil, hieß es in einer Mitteilung der Stadt. Der Wasserverbrauch sei seit dem Wochenende deutlich gesunken. «Der Ferienbeginn, die Unterstützung der Bevölkerung, weniger Wasser zu verbrauchen, und die zurückgehenden Temperaturen lassen eine weitere Normalisierung der Lage in den nächsten Tagen erwarten.» Deshalb habe der Zweckverband Wasserversorgung Stadt und Kreis Offenbach (ZWO) den Wassernotstand aufgehoben, die Trinkwasserampel sei auf Gelb zurückgesetzt worden. 

Die extrem hohen Temperaturen über einen langen Zeitraum hatten enormen Verbrauch von Trinkwasser geführt. Der Wasserverbrauch «steigt in nie dagewesener Weise drastisch an», hieß es am vergangenen Freitag. Daher hatten Stadt und Kreis den Wassernotstand ausgerufen. So wurde etwa appelliert, das öffentliche Trinkwassernetz nur im absolut notwendigen Maß zu nutzen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Trinkwasser: Wo Hessens Kommunen zum Wassersparen aufrufen
Hitzewelle

Trinkwasser: Wo Hessens Kommunen zum Wassersparen aufrufen

Von Empfehlungen, Rasenflächen nicht zu bewässern, bis hin zu einem Verbot, Wasser aus Flüssen und Bächen zu entnehmen - welche Maßnahmen planen hessische Kommunen?

24.06.2026

Hessische Wasserversorger melden stabile Versorgung
Anhaltende Hitze

Hessische Wasserversorger melden stabile Versorgung

Der Wasserverbrauch in den Kommunen Hessens schießt bei andauernden Temperaturen von über 30 Grad in die Höhe. Wie steht es um die Versorgung mit Trinkwasser?

23.06.2026

Spanien

Wassernotstand in Katalonien aufgehoben

Wassermangel macht der spanischen Urlaubsregion Katalonien seit Jahren zu schaffen. Zuletzt hatte sich die Lage drastisch zugespitzt. Kurz vor Beginn der Sommersaison gibt es aber gute Nachrichten.

07.05.2024

Spanien

Urlaubsregion Katalonien ruft den Wassernotstand aus

Wassermangel macht der spanischen Urlaubsregion Katalonien bereits seit drei Jahren zu schaffen. Nun spitzt sich die Lage zu.

01.02.2024

Umwelt

Wasserverbrauch in Mittelhessen leicht gesunken

01.08.2023