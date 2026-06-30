Wassernotstand in Offenbach wieder aufgehoben
Die Hitze hat zu einem enormen Wasserverbrauch in und um Offenbach geführt. Stadt und Kreis riefen den Wassernotstand aus. Nun hat sich die Lage entspannt - die Trinkwasserampel steht wieder auf Gelb.
Offenbach (dpa/lhe) - Der Wassernotstand in der Stadt und im Kreis Offenbach ist aufgehoben worden. Die Versorgung sei wieder stabil, hieß es in einer Mitteilung der Stadt. Der Wasserverbrauch sei seit dem Wochenende deutlich gesunken. «Der Ferienbeginn, die Unterstützung der Bevölkerung, weniger Wasser zu verbrauchen, und die zurückgehenden Temperaturen lassen eine weitere Normalisierung der Lage in den nächsten Tagen erwarten.» Deshalb habe der Zweckverband Wasserversorgung Stadt und Kreis Offenbach (ZWO) den Wassernotstand aufgehoben, die Trinkwasserampel sei auf Gelb zurückgesetzt worden.
Die extrem hohen Temperaturen über einen langen Zeitraum hatten enormen Verbrauch von Trinkwasser geführt. Der Wasserverbrauch «steigt in nie dagewesener Weise drastisch an», hieß es am vergangenen Freitag. Daher hatten Stadt und Kreis den Wassernotstand ausgerufen. So wurde etwa appelliert, das öffentliche Trinkwassernetz nur im absolut notwendigen Maß zu nutzen.