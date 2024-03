Wasserstoffzug-Krise: Kostenlos fahren mit der Taunusbahn

Usingen (dpa/lhe) - Mit einer bislang einmaligen Freifahrtaktion möchte der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) Kunden nach den Problemen mit den Wasserstoffzügen zurück in die Taunusbahn locken. «Die vergangenen eineinhalb Jahre waren für unsere Fahrgäste eine schwere Zeit», erklärte der RMV-Geschäftsführer Knut Ringat am Montag in Usingen (Hochtaunuskreis). Kunden dürfen demnach vom 1. April bis zum 31. Mai kostenlos die Strecke zwischen Brandoberndorf und Bad Homburg nutzen sowie mit einigen Zügen nach Frankfurt und wieder zurückfahren. Fahrgäste, die etwa eine Jahreskarte besitzen, erhalten pro Aktionsmonat eine Gutschrift von 49 Euro.

Eine solche Aktion hat es laut Ringat zuvor in der Geschichte des RMV noch nie gegeben. «Es gab aber auch noch nie so einen Leistungseinbruch», sagte er. Auf der Strecke zwischen Bad Homburg und Brandoberndorf hätte bereits im Dezember 2022 die weltweit größte Flotte an Wasserstoffzügen in Betrieb gehen sollen. Doch von den insgesamt 27 bestellten Zügen wurde nur ein Teil geliefert, der zudem teilweise nicht einsatzfähig war. Erst Ende 2023 meldete der RMV, die Lieferung an Wasserstoffzügen sei nun komplett. Auch mit den Ersatzzügen mit Dieselantrieb hatte es Probleme gegeben, dazu kamen Bauarbeiten.