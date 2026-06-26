Mangelnder Sauerstoff

Wassertemperatur des Mains steigt auf über 27 Grad

Die anhaltende Hitzewelle hat auch Auswirkungen auf die Gewässer. In Darmstadt schlägt man nun aufgrund eines Flusses Alarm - im Main ist es zu warm.

Im Frankfurter Osthafen wurde am frühen Morgen eine für die Tier- und Pflanzenwelt im Fluss bedrohlich hohe Wassertemperatur gemessen. (Symbolbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Im Frankfurter Osthafen wurde am frühen Morgen eine für die Tier- und Pflanzenwelt im Fluss bedrohlich hohe Wassertemperatur gemessen. (Symbolbild)

Darmstadt (dpa/lhe) - Die sommerliche Hitze erwärmt den Main auf eine kritische Temperatur für die darin lebenden Tiere. Gemessen worden seien am frühen Morgen im Frankfurter Osthafen 27 Grad Celsius, teilte das Regierungspräsidium Darmstadt mit. Dadurch könne der Fluss deutlich weniger Sauerstoff aufnehmen, was die Tiere und Pflanzen im Main schädige.

Ab 25 Grad Wassertemperatur ist ein erster kritischer Wert erreicht. Das Regierungspräsidium Darmstadt forderte Anlieger am Fluss auf, die Einleitung von Wärme und die Restverschmutzung des eingeleiteten Abwassers so gering wie möglich zu halten. Die Sauerstoffanreicherung im Gewässer solle so hoch wie möglich gehalten werden.

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