Wechsel an der Spitze: Höfler wird neuer Polizeipräsident
Baden-Württembergs Polizei bekommt eine neue Führung: Carsten Höfler wird zum Februar 2027 Polizeipräsident. Zugleich steht er vor neuen Aufgaben, die den Alltag der Beamten verändern sollen.
Stuttgart (dpa/lsw) - Die Polizei im Südwesten bekommt einen neuen Chef: Landespolizeidirektor Carsten Höfler soll zum Februar des neuen Jahres Landespolizeipräsident werden. Das gab Innenminister Manuel Hagel (CDU) am Morgen in Stuttgart bekannt. Mit Höfler übernehme ein erfahrener Polizist mit klarem Kompass, sagte Hagel. «Er kennt unsere Polizei aus dem Einsatz, aus der Führung und aus dem Ministerium.»
Höfler werde damit zugleich auch die neue Polizeistrategie umsetzen, die zum 1. Januar 2027 in Kraft tritt. Dabei soll unter anderem ein eigenes Steuerungssystem der Polizei bürokratischen Ballast abnehmen, damit sie sich auf den Kern ihrer Arbeit konzentrieren kann, wie Hagel sagte.
«Den Polizeiberuf habe ich von der Pike auf gelernt und weiß aus eigener Erfahrung, was unsere Polizei leistet und vor welchen Herausforderungen sie steht», so Höfler.
Der designierte neue Polizeipräsident übernimmt das Amt von Stefanie Hinz, die als erste Frau vor rund sieben Jahren auf diese Position kam. Hinz werde auf eigenen Wunsch die Leitung der Abteilung für Zivilrecht, öffentliches Recht, Europarecht, Prozessrecht, Kostenrecht, Rechtshilfeverkehr, Rechtshilfe und Notare übernehmen, wie es weiter hieß.