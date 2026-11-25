Stuttgart (dpa/lsw) - Die Polizei im Südwesten bekommt einen neuen Chef: Landespolizeidirektor Carsten Höfler soll zum Februar des neuen Jahres Landespolizeipräsident werden. Das gab Innenminister Manuel Hagel (CDU) am Morgen in Stuttgart bekannt. Mit Höfler übernehme ein erfahrener Polizist mit klarem Kompass, sagte Hagel. «Er kennt unsere Polizei aus dem Einsatz, aus der Führung und aus dem Ministerium.»

Höfler werde damit zugleich auch die neue Polizeistrategie umsetzen, die zum 1. Januar 2027 in Kraft tritt. Dabei soll unter anderem ein eigenes Steuerungssystem der Polizei bürokratischen Ballast abnehmen, damit sie sich auf den Kern ihrer Arbeit konzentrieren kann, wie Hagel sagte.

«Den Polizeiberuf habe ich von der Pike auf gelernt und weiß aus eigener Erfahrung, was unsere Polizei leistet und vor welchen Herausforderungen sie steht», so Höfler.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum