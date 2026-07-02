Wechsel innerhalb der BBL: Jensen kommt von Ulm nach München
Neues Team, alte Bekannte: Tobias Jensen wechselt zu den Bayern und trifft dort auf vertraute Gesichter. In München erhält er einen langfristigen Vertrag bis 2030.
München (dpa) - Der dänische Nationalspieler Tobias Jensen wechselt innerhalb der Basketball-Bundesliga von ratiopharm Ulm zum FC Bayern. Er unterschrieb einen Vertrag bis 2030, wie die Münchner mitteilten. In der abgelaufenen Saison wurde er als «Rising Star» im Eurocup-Wettbewerb ausgezeichnet.
An der Isar trifft Jensen auf bekannte Gesichter: Mit dem neuen Trainer Anton Gavel, Sportchef Thorsten Leibenath und Justinian Jessup arbeitete er bereits in Ulm zusammen. «Dass ich sie bereits kenne, wird es erleichtern, obwohl ich mir sehr klar bewusst bin, dass die Euroleague für mich ein neues Level sein wird», sagte der 22 Jahre alte Guard, der schon 110 Bundesliga-Einsätze vorzuweisen hat.