Fußball-Bundesliga

Wechsel zum VfB bestätigt: Prömel kommt von Hoffenheim

Nach wochenlangen Spekulationen ist es nun offiziell: Grischa Prömel wechselt nach Stuttgart. Sportvorstand Wohlgemuth lobt die «hervorragenden fußballerischen Fähigkeiten» des Neuzugangs.

Wechselt von Hoffenheim nach Stuttgart: Grischa Prömel. (Archivbild) Foto: Harry Langer/dpa
Wechselt von Hoffenheim nach Stuttgart: Grischa Prömel. (Archivbild)

Stuttgart/Sinsheim (dpa) - Der VfB Stuttgart hat zwei Tage nach dem verlorenen DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern München (0:3) den Transfer von Grischa Prömel bestätigt. Der Mittelfeldspieler wechselt innerhalb der Fußball-Bundesliga und kommt von der TSG Hoffenheim. Bei den Schwaben unterschrieb Prömel einen Vertrag bis 30. Juni 2029. Schon seit Wochen war über die Zukunft des 31-Jährigen spekuliert worden.

«Grischa hat hervorragende fußballerische Fähigkeiten, ist enorm ehrgeizig und hat in den vergangenen Jahren viele wichtige Erfahrungen gesammelt», sagte Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. «Diese Kombination macht ihn für uns zu einem sehr wertvollen Neuzugang, der noch dazu aus der Region stammt und dadurch eine hohe Identifikation mit dem VfB mitbringt.»

Prömels Vertrag bei der TSG läuft aus. Der gebürtige Stuttgarter hatte einen Großteil der vergangenen Spielzeit wegen eines Kreuzbandrisses verpasst, sich danach aber wieder zu einem Leistungsträger der Hoffenheimer aufgeschwungen. Nun sucht er bei einem Champions-League-Teilnehmer eine neue Herausforderung.

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