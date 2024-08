Wechselhaftes Wetter am Wochenende in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Das Wetter zum Wochenende in Hessen wird mit einem Mix aus Wolken, Regen und Gewittern eher unbeständig. Am Nachmittag und Abend sei neben Schauern örtlich mit Gewittern zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Bei Temperaturen zwischen 25 Grad in Nordhessen und 29 Grad im Rhein-Main-Gebiet wird es teils heiter, teils wolkig. In der Nacht zum Samstag kann es noch letzte Schauer und Gewitter geben.

Für das restliche Wochenende meldete der DWD wechselnd bewölktes Wetter bei Temperaturen von 25 bis 28 Grad am Samstag und 24 bis 26 Grad am Sonntag. Am Samstag sei demnach noch mit Schauern und einzelnen Gewittern zu rechnen. Am Sonntag bleibe es bis auf einzelne Schauer überwiegend niederschlagsfrei. In der Nacht zum Montag bleibt es ebenfalls trocken.