Wechselhaftes Wetter in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Wechselhaftes Wetter erwartet die Menschen in Hessen in den kommenden Tagen. Am Mittwoch könnten bereits neue Gewitter mit Starkregen möglich sein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach vorhersagte. Dazu wird es mild mit 17 bis 20 Grad. In der Nacht zu Donnerstag wird es wolkig, örtlich treten Schauer auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen 12 und 8 Grad.