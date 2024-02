Wechselhaftes Wetter und Regen in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - In den kommenden Tagen erwartet die Menschen in Hessen wechselhaftes Wetter. Am Mittwoch wird es bedeckt und soll vielerorts regnen - gebietsweise auch kräftig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Im Bergland könne es von Norden zeitweise auch schneien. Im Norden von Hessen liegen die Höchstwerte bei fünf bis acht Grad, im Süden bei acht bis zwölf Grad. Der Wind ist anfangs mäßig bis frisch, später nachlassend.