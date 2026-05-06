Wechselhaftes Wetter: Viel Regen in Hessen erwartet
In Hessen bestimmen in den nächsten Tagen Wolken, Regen und vereinzelte Gewitter das Wetter. Nachts zieht gebietsweise Nebel auf.
Offenbach (dpa/lhe) - Wer in den kommenden Tagen in Hessen unterwegs ist, ist wohl mit Regenschirm und Regenjacke gut beraten. Im Tagesverlauf ist es stark bewölkt und es regnet gebietsweise, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Örtlich sind Gewitter möglich und es weht ein mäßiger Wind. Die Höchsttemperaturen liegen bei 14 bis 16 Grad in der Nordhälfte, im Südwesten bei 17 bis 20 Grad.
In der Nacht zum Donnerstag bleibt es regnerisch. Die Temperaturen fallen auf 6 bis 10 Grad. Der Donnerstag zeigt sich wolkig mit örtlichen Schauern, auch Gewitter sind möglich. Die Temperaturen liegen nach Angaben des DWD zwischen 13 und 17 Grad, in den Hochlagen bei 10 Grad. Es weht ein schwacher Wind aus Nord bis Nordost.
In der Nacht zum Freitag lockert es teils auf, gebietsweise zieht jedoch Nebel auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen 5 und 8 Grad. Am Freitag löst sich der Nebel wieder auf, es bleibt aber überwiegend bewölkt. Nachmittags sind einzelne Schauer möglich, wie der DWD mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 und 22 Grad, in den Hochlagen bei 15 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind.