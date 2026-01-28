Europa League

Wechselverbot: Freiburg plant mit Manzambi

Johan Manzambi spielt eine starke Saison für den SC Freiburg. Das weckt Interesse. Bezüglich eines Wechsels im Winter macht sein Coach eine klare Ansage.

Beim SC fest eingeplant: Johan Manzambi Foto: Silas Stein/dpa
Beim SC fest eingeplant: Johan Manzambi

Freiburg (dpa) - Der von europäischen Topclubs umworbene Johan Manzambi darf den Fußball-Bundesligisten SC Freiburg im Winter nicht verlassen. «Wir müssen gar nicht darüber nachdenken oder darüber reden, ob er über die Wechselphase hinaus in Freiburg ist. Das ist selbstverständlich», sagte Trainer Julian Schuster vor dem Spiel der Breisgauer in der Europa League am Donnerstagabend (21.00 Uhr/RTL +) beim OSC Lille.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Wie sich die Situation im Sommer darstellt, ist offen. Denn Medienberichten zufolge gehören mehrere Topclubs zu den Interessenten an Manzambi - darunter Bayer Leverkusen und der FC Bayern München sowie Champions-League-Teilnehmer Galatasaray Istanbul.

Der 20 Jahre alte Schweizer ist mit wettbewerbsübergreifend neun Scorerpunkten einer der Leistungsträger der Freiburger, denen nur noch ein Zähler fehlt, um direkt ins Achtelfinale einzuziehen. Damit könnte die Playoff-Phase überspringen und die Belastung reduziert werden. In Lille nicht dabei sind Lucas Höler (Infekt), Lukas Kübler (Knieverletzung) und Max Rosenfelder (Belastungssteuerung).

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Heimstarke Freiburger in Europa League vorzeitig weiter
Fußball

Heimstarke Freiburger in Europa League vorzeitig weiter

Der SC Freiburg schlägt RB Salzburg und kann für die K.o.-Runde planen. Eine Rote Karte hilft den Breisgauern. Ein Österreicher wird im Duell mit seinen Landsleuten zum Matchwinner.

11.12.2025

Sieg in Nizza: Freiburg in Europa auf Kurs K.o.-Phase
Europa League

Sieg in Nizza: Freiburg in Europa auf Kurs K.o.-Phase

Am Anfang tut der SC Freiburg sich in Nizza noch schwer - doch dann dreht der Fußball-Bundesligist das Spiel. Die Franzosen offenbaren ohne Routinier Dante Defensivschwächen.

06.11.2025

Youngster Manzambi verlängert beim SC Freiburg
Fußball-Bundesliga

Youngster Manzambi verlängert beim SC Freiburg

Johan Manzambi trumpft im Saisonendspurt auf. Das belohnen die Breisgauer nun mit einem neuen Vertrag für den 19-Jährigen. Sportvorstand Jochen Saier ist voll des Lobes.

24.06.2025

Manzambi und Co.: Freiburgs junge Trümpfe im Kampf um Europa
Fußball-Bundesliga

Manzambi und Co.: Freiburgs junge Trümpfe im Kampf um Europa

Der SC Freiburg kämpft um die Rückkehr in den Europapokal. Es wartet die TSG Hoffenheim. Trainer Schuster kann im Endspurt der Saison nicht nur auf die gestandenen Stützen bauen.

17.04.2025

Rap-Auftritt nach Siegtor? Manzambi lässt Freiburg jubeln
Fußball-Bundesliga

Rap-Auftritt nach Siegtor? Manzambi lässt Freiburg jubeln

Der SC Freiburg sichert sich wichtige Punkte im Kampf um die Europapokalplätze. Dank eines Tor-Debütanten, der sich etwas Besonders überlegt.

13.04.2025