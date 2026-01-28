Wechselverbot: Freiburg plant mit Manzambi

Freiburg (dpa) - Der von europäischen Topclubs umworbene Johan Manzambi darf den Fußball-Bundesligisten SC Freiburg im Winter nicht verlassen. «Wir müssen gar nicht darüber nachdenken oder darüber reden, ob er über die Wechselphase hinaus in Freiburg ist. Das ist selbstverständlich», sagte Trainer Julian Schuster vor dem Spiel der Breisgauer in der Europa League am Donnerstagabend (21.00 Uhr/RTL +) beim OSC Lille.

Wie sich die Situation im Sommer darstellt, ist offen. Denn Medienberichten zufolge gehören mehrere Topclubs zu den Interessenten an Manzambi - darunter Bayer Leverkusen und der FC Bayern München sowie Champions-League-Teilnehmer Galatasaray Istanbul.