Wegen Hitze muss Feuerwehr See Sauerstoff zuführen
Wegen anhaltender Hitze sinkt der Sauerstoffgehalt im Pfühlsee. Die Feuerwehr hilft nun, das Gewässer künstlich zu belüften, um Fische und andere Tiere zu schützen.
Heilbronn (dpa/lsw) - Die Stadt Heilbronn hat wegen sinkender Sauerstoffwerte im Pfühlsee mit einer Belüftung des Gewässers begonnen. Seit dem Morgen unterstützt auch die Feuerwehr die Maßnahme, wie die Stadt mitteilte. Dabei wird Wasser aus dem See abgepumpt und über Schläuche wieder zurück in den See gespritzt. So werde die Wasseroberfläche in Bewegung gehalten, damit mehr Sauerstoff aus der Luft in das Wasser aufgenommen werden kann.
Grund für die Aktion sind anhaltende Hitze und ausbleibende Niederschläge, die die Wasserqualität verschlechtern und die Natur im See bedrohen. Hohe Temperaturen und niedrige Wasserstände verringern den gelösten Sauerstoff im Wasser. Das kann für Fische wie Karpfen, Zander und Hecht sowie für andere Wasserlebewesen lebensbedrohlich werden.
Die Stadt überwacht nach eigenen Angaben regelmäßig den Sauerstoffgehalt in allen Seen im Stadtgebiet. Bei kritischen Werten sollen auch dort Gegenmaßnahmen ergriffen werden.