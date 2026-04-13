Mobilität

Wegen hoher Spritpreise? Weniger Verkehr rund um Ostern

Weniger Staus, kürzere Wartezeiten: Der Osterverkehr in Baden-Württemberg war dieses Jahr entspannter. Der ADAC glaubt, den Grund zu kennen.

Weniger Verkehr an Ostern. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Weniger Verkehr an Ostern. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Rund um Ostern war dieses Jahr weniger Stau und Verkehr. Insgesamt ermittelte der ADAC Württemberg eine Wartezeit im stockenden oder stehenden Verkehr von 1.879 Stunden – 362 Stunden weniger als im letzten Jahr. Die Länge der Blechlawine auf den Autobahnen betrug insgesamt 4.397 Kilometer und lag damit ebenfalls unter den 5.621 Kilometer aus den Osterferien 2025. Nur die Anzahl der Staus im Zeitraum vom 27. März bis 12. April bewegte sich der Mitteilung zufolge mit 2.003 ungefähr auf dem Vorjahresniveau (2.065).

Während der Osterferien seien damit weniger Fahrzeuge auf den Autobahnen in Baden-Württemberg unterwegs gewesen, teilte der ADAC in Stuttgart mit. «Eine mögliche Erklärung sind die sehr hohen Spritpreise, die viele Menschen von längeren Fahrten abgehalten haben», vermutete der Automobilclub. Superbenzin der Sorte E10 hatte am Ostermontag den höchsten Stand seit 2022 erreicht, Diesel am Dienstag nach Ostern den höchsten Stand der Geschichte. Die Kraftstoffe kosteten rund 40 beziehungsweise rund 70 Cent mehr als vor Beginn des Iran-Krieges.

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