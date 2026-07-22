Fußball

Wegen Wechselabsicht: Freiburg ohne Atubolu nach Schruns

Weil Noah Atubolu die Breisgauer verlassen will, fehlt der Torwart im Trainingslager in Österreich. Gespräche mit interessierten Clubs ließen sich besser von daheim aus führen, meint der Vorstand.

Torwart Noah Atubolu will den SC Freiburg verlassen. (Archivbild) Foto: Silas Stein/dpa
Torwart Noah Atubolu will den SC Freiburg verlassen. (Archivbild)

Schruns (dpa/lsw) - Fußball-Bundesligist SC Freiburg ist ohne seinen wechselwilligen Torwart Noah Atubolu ins Trainingslager nach Schruns gefahren. Der 24-Jährige will den Verein verlassen und verhandelt laut Medienberichten offenbar mit Clubs aus der englischen Premier League. Als neue Nummer eins holte der Conference-League-Teilnehmer bereits Ende Mai Mio Backhaus von Werder Bremen. 

«Wir haben gemeinsam mit Noah entschieden, dass er sein Trainingsprogramm in der aktuellen Phase in Freiburg fortsetzt», sagte SC-Sportvorstand Jochen Saier. «Die persönlichen Gespräche mit Vereinen lassen sich von Freiburg aus besser koordinieren als aus dem Trainingslager in Schruns.»

WM-Fahrer Lienhart und Matanovic kommen am Samstag

SC-Trainer Julian Schuster nahm 30 Spieler mit nach Schruns in Vorarlberg, wo sich der Kader bis 31. Juli auf die neue Saison vorbereitet. Dazu gehören auch fünf Talente aus der Freiburger U23. Die WM-Teilnehmer Philipp Lienhart (Österreich) und Igor Matanovic (Kroatien) haben noch Urlaub und stoßen erst am Samstag dazu. Linksaußen Florent Muslija ist nach einem Kreuzbandriss noch in der Reha und verpasst daher das Trainingslager. 

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In Österreich bestreiten die Freiburger auch zwei Testspiele. Am Freitag (16.00 Uhr) treffen die Südbadener in Imst auf den englischen Zweitligisten Derby County, zum Abschluss des Trainingslagers spielt das Team eine Woche später gegen Zweitligist SpVgg Greuther Fürth. 

In die Saison startet die Schuster-Elf am 23. August mit dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal beim Drittligisten Fortuna Düsseldorf. Eine Woche später steht im Freiburger Stadion der Bundesliga-Auftakt gegen Werder Bremen an.

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