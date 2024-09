Wehen Wiesbaden bleibt ungeschlagen - 3:0 in Essen

Essen (dpa/lhe) - Fatih Kaya hat mit seinem Doppelpack den Fußball-Drittligisten SV Wehen Wiesbaden zum dritten Saisonsieg geschossen. Beim 3:0 (1:0) bei Rot-Weiss Essen traf der Stürmer in der 19. und 47. Minute. Tarik Gözüsirin (79.) besorgte den dritten Treffer im Stadion an der Hafenstraße. Die Hessen bleiben damit auch im fünften Saisonspiel ungeschlagen und festigen mit elf Punkten ihren Platz in der Spitzengruppe.