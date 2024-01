Wehen Wiesbaden gewinnt ersten Test gegen Sandhausen

Taunusstein (dpa/lhe) - Fußball-Zweitligist SV Wehen Wiesbaden ist mit einem Testspielsieg in das neue Jahr gestartet. Die Hessen kamen am Samstag in Taunusstein gegen den Drittligisten SV Sandhausen zu einem 2:1 (2:1). Luca Zander brachte die Gäste in der 6. Minute in Führung, doch Ivan Prtajin (15.) und Franko Kovacevic (36.) drehten die Partie noch vor der Pause zugunsten des Teams von Trainer Markus Kauczinski.