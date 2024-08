Wehen Wiesbaden gewinnt Heimspiel-Premiere

Wiesbaden (dpa/lhe) - Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden hat im ersten Heimspiel den ersten Saisonsieg gefeiert. Die Hessen gewannen am Samstag gegen den FC Hansa Rostock mit 1:0 (1:0) und bleiben nach dem Unentschieden in Verl auch im zweiten Spiel ungeschlagen. Mit vier Punkten ist der Saisonstart des Zweitliga-Absteigers damit gelungen. Den Treffer erzielte Moritz Flotho in der 30. Minute.